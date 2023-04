Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon seit Jahren hat es im Pfälzerwald nicht mehr so viel und so lange Schnee gegeben wie in diesem Winter. Allein auf dem Hermersbergerhof, der mit 550 Metern höchstgelegenen Siedlung der Region, lag sechs Wochen eine weiße Decke. Dazu schien häufig die Sonne. Doch das Idyll wurde getrübt von einem Massenansturm von Tagestouristen. Und der hat Spuren hinterlassen.

Für die Bewohner der kleinen Gemeinde, einer der beiden recht einsam und abseits gelegenen, von tiefen Wäldern umgebenen Annexen Wilgartswiesens, waren unruhige Zeiten angebrochen.