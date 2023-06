Der MGV Eintracht Ingenheim präsentiert seinem Publikum Mitte Juli eine Premiere: Erstmals finden an einem Wochenende zwei Konzerte in beiden Kirchen in Ingenheim statt. Die MGV-Chöre sind mit den Sommernachtskonzerten sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche live zu erleben.

Fast genau ein Jahr nach den Abschiedskonzerten für Johannes Kalpers im Bürgerhaus freuen sich Jugendchor, Adhoc-Chor und Männerchor darauf, wieder singen zu dürfen. Und dies in einer ganz besonderen Form: In den beiden festlich beleuchteten Kirchen wird zu vorgerückter Stunde eine besondere Konzertatmosphäre entstehen. Dabei werden die Chöre unter der Leitung von Sabine Schaurer-Haacke und Michael Haag von Clemens Kuhn am Klavier begleitet.

Auf dem Programm stehen Klassiker der Chorliteratur wie das „Gebet“ und der „Abendfrieden“, aber auch Balladen wie „You raise me up“ oder „Fields of gold“ sowie „May it be“ und „Into the west“, zwei Stücke aus dem Film-Hit „Der Herr der Ringe“. Etwas fetziger wird es bei Popsongs wie „Best day of my life“ oder „Cover me in sunshine“ von Pink. Auch ein modernes Arrangement des bekannten Volkslieds „Kein schöner Land“ soll das Publikum mitreißen. Zum Finale werden sich alle Chöre vereinen und die Zuhörer mit „Wenn der Abend wieder seine Stille breitet…“ in die Nacht entlassen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen bei Andreas Schaurer (Telefon 06349 9180266) und Christel Haag (Telefon 06349 6874).

Infos

Freitag, 14. Juli, evangelische Kirche Ingenheim, Samstag, 15. Juli, katholische Kirche Ingenheim, Beginn jeweils um 21 Uhr, Einlass 20 Uhr.