„Ich bin enttäuscht“, sagt Gabriele Flach, Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Maikammer. Sie habe ein besseres Ergebnis der CDU in der Verbandsgemeinde Maikammer erwartet. „Wir haben deutliche Verluste in CDU-Hochburgen“, lautete eine erste Analyse Flachs. Dazu gehöre auch die Gemeinde Maikammer. Das Direktmandat ging überraschend an SPD-Bewerber Thomas Hitschler.

Sie gehe davon aus, dass „die Gründe dafür in der Politik der CDU im Bund liegen“, sagt Flach. Auch sei es angesichts der nach wie vor andauernden Pandemie schwierig