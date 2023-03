Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass das Land schlecht regiert werde, war am Mittwoch in Göcklingen häufiger zu hören. Bei einer Versammlung der CDU ist das keine Überraschung. Wie man es besser machen kann, weiß Thomas Weiner. Die Delegierten schicken ihn deshalb in den Kampf um das Mandat im Wahlkreis 49. Mit viel Vorschusslorbeeren und klarem Auftrag.

Dass ihm alle 75 Delegierten aus den Gemeindeverbänden Annweiler, Bad Bergzabern, Landau-Land, Herxheim und Kandel das Vertrauen aussprechen würden, war nicht unbedingt zu erwarten.