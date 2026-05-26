Der Carsharing-Anbieter Deer wird im Landkreis SÜW immer präsenter. Das Unternehmen, das seinen Sitz im baden-württembergischen Calw hat, wird in drei weiteren Ortschaften mietbare E-Autos zur Verfügung stellen. In Edenkoben wird der Standort auf dem Parkplatz „Im Letten“ sein. Das gibt Stadtbürgermeister Daniel Poth an. Den genauen Zeitpunkt kann die Gesellschaft auf Anfrage nicht nennen, auch nicht die Investitionskosten. In der technischen Umsetzung sind zudem die Standorte in Bornheim und St. Martin. Die Tochterfirma des Energieversorgers Energie Calw GmbH ist 2019 gestartet und baut seither schrittweise ein Netz aus Ladesäulen und Sharing-Stationen im Süden Deutschlands auf. Bislang hat Deer drei Standorte im Kreis: in Maikammer, Kirrweiler und Annweiler. Registrierte Nutzer können die Fahrzeuge an einem beliebigen Standort annehmen und an einem anderen, auch an Flughäfen, abgeben.