Nach drei Dekaden Züchtungsarbeit ernten die Forscher des Geilweilerhofs in Siebeldingen nun den Lohn: Ihre Neuzüchtung wurde als offizielle Rebsorte anerkannt. Und nomen est omen: Den Wein hat das Institut einfach nach sich selbst benannt.

Was gibt es heute als passende Begleitung zum Abendessen? Einen Riesling? Einen Grauburgunder? Oder doch lieber einen Calardis Blanc? Einen was, bitte? Das wird sich so mancher fragen. Denn die Rebsorte Calardis Blanc dürfte den meisten Menschen unbekannt sein. Der Grund: Sie ist nigelnagelneu. Also die Sorte an sich nicht, an ihr wird schon länger getüftelt. Aber jetzt wurde sie auch offiziell als Rebsorte anerkannt und in die deutsche Sortenliste eingetragen. Damit hat sie eine entscheidende Hürde genommen, um künftig als Qualitätswein in den Handel zu gelangen.

Das freut die Forscher des Julius-Kühn-Instituts für Rebenzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen. Die waren nämlich fast drei Dekaden damit beschäftigt, diese „Piwi“ zu züchten. Piwi – was so niedlich wie eine Mischung aus Kreiszahl und neuseeländischem Laufvogel klingt, ist die Abkürzung für pilzwiderstandsfähige Sorten. Und der Calardis Blanc ist sogar mehrfach pilzwiderstandsfähig. Multi-Tasking-Wein sozusagen. Die Sorte ist resistent gegen Echten Mehltau, Falschen Mehltau und Schwarzfäule. „Im Zuge des Klimawandels und seiner Wetterextreme treten Pilzkrankheiten und Stresssituationen zunehmend stärker auf, deshalb ist die Züchtung neuer widerstandsfähiger Sorten so wichtig für den Weinbau“, sagt Professor Reinhard Töpfer, der das Institut leitet. Durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Krankheiten brauche die Rebsorte deutlich weniger Pflanzenschutzmittel. Das fördere einen ökologischen und nachhaltigen Anbau, erklärt Töpfer.

Feste Haut als Sonnenschutz

Und die Traube habe auch einen natürlichen Sonnenschutz. Wir kennen das, Klimawandel, die Sommer werden immer heißer, die Sonne brutzelt vom Himmel herunter, alles trocken und dürr. Das stresst viele Pflanzen – und genauso wie wir können sie eine Art Sonnenbrand kriegen. Aber Calardis Blanc habe sich in der Testphase als äußerst robust gezeigt, berichtet Töpfer. Dank ihrer festen Haut trotzen die Beeren nicht nur Pilzkrankheiten, sondern überstehen auch Trockenperioden gut.

Und wie schmeckt die neue Sorte nun? Spritzig, lebendig, mit nuancenreichen Fruchtnoten und dezenter Aromatik wird versprochen, geeignet für Weißweine sowie Sekte und Seccos. Ihre Beeren sind etwa so groß wie die des Rieslings. Rund eine Woche vor der beliebten Pfälzer Schorlesorte kann der Calardis Blanc geerntet werden, also Ende September, Anfang Oktober. Solch eine mittelspäte Sorte komme den Winzern entgegen, die in Zeiten des Klimawandels immer früher mit der Lese beginnen, erklärt Töpfer. Und im Vergleich von zehn Jahrgängen habe sich die Sorte auch als lagerungsfähig bewiesen.

Woher kommt der Name?

Zum Schluss noch eine kleine Namenserklärung. Calardis Blanc heißt die neue Rebsorte. Blanc heißt weiß auf Französisch, das dürfte jedem in unserer Grenzregion klar sein. Aber was verbirgt sich hinter Calardis? Calardis ist abgeleitet von Calardiswilre oder Gailhardiswilre, der historischen Bezeichnung für den Geilweilerhof. Die Forscher haben die neue Sorte also ganz unverblümt nach sich selbst benannt. Der Geilweilerhof in Siebeldingen ist einer von zehn Standorten des Julius-Kühn-Instituts. Das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen ist dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstellt und hat seinen Hauptsitz in Quedlinburg. Im Südpfälzer Fachinstitut liegt der Fokus auf der Rebzüchtung.