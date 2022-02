Aufgewertet wird in Großfischlingen der Aufenthaltsplatz für Radfahrer, die auf ihrer Tour an Großfischlingen vorbeifahren und im Dorf Halt machen. Das kündigte der erste Beigeordnete, Michael Diehl, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an. Am südlichen Ortseingang Richtung Essingen, genauer am Kreisel, stehen bereits ein Tisch und zwei Bänke, wo Besucher Rast machen können. Dort wird es nun bald eine Unterstellmöglichkeit für sie geben. Aufgestellt wird ein ehemaliges Buswartehäuschen, das zuvor an der Einfahrt von der Hauptstraße zur Gartenstraße stand. An dieser Stelle wurden fünf Parkplätze geschaffen. Da das Häuschen dort nicht bleiben konnte, hatte man es abgebaut, restauriert und mit einem neuen Dach versehen. Nun erhält es eine neue Bestimmung.