Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bushaltestelle an der Bergstraße in Darstein möchte der Gemeinderat mit einem Wartehäuschen versehen und barrierefrei ausbauen lassen. Das hat er nun in einem Grundsatzbeschluss festgehalten. Doch es hakt an den Kosten.

Bei jeder Witterung müssten die Schüler des Orts ungeschützt auf ihren Bus warten, begründete Ortsbürgermeister Armin Ladenberger die Notwendigkeit der Entscheidung. Zudem sei