Die Stadt Edenkoben veranstaltet zum Besuch des Historischen Festes „Kinderzeche“ am Sonntag, 17. Juli, eine Tagesfahrt in die Patenstadt Dinkelsbühl. In einem Festspiel wird dort die Belagerung und Eroberung durch die schwedischen Truppen und schließlich die Befreiung der alten Reichsstadt im 30-jährigen Krieg gezeigt. Die Fahrt kostet 45 Euro und beinhaltet die Teilnahme am Historischen Festspiel und Festumzug. Die Abfahrt ist um 7:30 Uhr am Parkplatz „Im Letten“. Um Anmeldungen im Sekretariat des Stadtbürgermeisters unter Telefon 06323 3811 oder per E-Mail an rathaus@edenkoben.de wird gebeten.