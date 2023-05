Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Trifelsland steht eine weitere Burgensicherung an: Die Meistersel wurde gerade fertiggestellt. Für Neuscharfeneck muss noch Geld gesammelt werden. Derweil läuft die Planung für Anebos und Münz. Während der Arbeiten werden die Ruinen bei Annweiler gesperrt sein.

Zu schreiben, dass Burgen in die Jahre gekommen sind, ist in etwa so sinnvoll, wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf eine Packung Ur-Salz zu drucken. Die beiden Trifels-Ruinen Anebos und Münz