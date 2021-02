Er ist unser Mann in Annweiler. Unter dem Kürzel ppo schreibt er über das gesamte Trifelsland und die Verbandsgemeinde Hauenstein. Heute feiert Peter Pohlit seinen 80. Geburtstag. Die journalistische Tätigkeit ist aber nur eine der vielen Leidenschaften des engagierten Burgenexperten.

Vielen Annweilerern ist Peter Pohlit bekannt, weil sie bei ihm die Schulbank gedrückt haben. Nach seinem Pädagogikstudium und einem Zusatzstudium in Mainz baute er ab 1971 die Realschule in Annweiler mit auf, der er als Deutsch- und Biologielehrer bis zur Rente treu blieb. Mit seinem Bruder Klaus Pohlit verbindet ihn nicht nur die Berufswahl – dieser war Chemie- und Kunstlehrer in Schifferstadt –, sondern auch das Geburtsdatum. Die beiden sind nämliche Zwillinge, kamen am 3. Februar 1941 im schlesischen Breslau auf die Welt.

Im letzten Kriegsjahr 1945 floh die Familie vor den herannahenden russischen Truppen über Thüringen und Bayern nach Landau, das sie 1950 erreichte. Vor Kurzem haben die Brüder die bewegende Fluchtgeschichte für ihre Nachkommen in dem 50-Seiten-Band „Stunde Null“ konserviert, und die RHEINPFALZ hatte am 21. November im Artikel „Die Schlesier zu Landau“ darüber berichtet. Vater Herbert hatte sich damals wegen der Natur und der Weinberge für die Pfalz als Wahlheimat entschieden. Der Natur ist Peter Pohlit bis heute eng verbunden. Wenn die Redaktion bei ihm zu Hause anruft, um einen Termin zu besprechen, ist ein oft gehörter Satz aus dem Munde seiner Frau: „Mein Mann ist gerade im Garten.“ Wenn die beiden in den Urlaub fahren, verschlägt es sie meistens in die Berge.

Ausgewiesener Burgenexperte

Neben der Natur sind Geschichte, Kultur, Musik und Architektur die Steckenpferde von Peter Pohlit, über die er für die Landauer Lokalredaktion seit 1986 als freier Mitarbeiter schreibt. Und natürlich alte Gemäuer. Denn Peter Pohlit ist ein ausgewiesener Burgenexperte. So ist er Mitautor verschiedener Burgen-Bücher und leitete 25 Jahre bei der Kreisvolkshochschule Kurse über Burgen. Er ist im Trifelsverein und im Scharfeneckverein engagiert und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Trifelsfreunde. Als langjähriges Vorstandsmitglied organisiert er Ausstellungen und forscht zur Burgengeschichte. Über seine Lieblingsburg, die Scharfenberg, hat er ein neues Werk verfasst, das die Trifelsfreunde zu Ehren seines runden Geburtstags in ihre Schriftenreihe aufnehmen werden. Auch beim Heimatjahrbuch des Kreises SÜW war seine Mitarbeit immer wieder gefragt. Zudem ist er seit 35 Jahren im Vorstand des TSV Annweiler. Vorstandsmitglied ist er seit 2009 auch im Verein Kunst und Kultur Annweiler, für den er über viele Jahre die Kunstmeile organisierte. Seine Bass-Stimme unterstützt seit 2007 den Protestantischen Kirchenchor und seit über 40 Jahren den Trifelschor, den er von 1990 bis 2007 als Vorsitzender führte.

Um all diese Verdienste macht er kein großes Aufheben. Peter Pohlit tritt stets bescheiden auf. Man schätzt ihn für seine Fachkompetenz, seine gewissenhafte, sachliche Berichterstattung, auch aus vielen Gemeinderäten, seine Zuverlässigkeit und vor allem sein freundliches Wesen.