Was für ein Ärgernis. Am Wochenende stiegen Einbrecher in Burg Landeck bei Klingenmünster ein und stahlen Elektrogeräte und Lebensmittel. Die nächsten Tage muss die Burgschänke geschlossen bleiben. Dabei gab es in jener Nacht sogar etwas Glück im Unglück.

Schnitzel, Wurst, Lollis und Knabbersachen seien aus dem Vorratsraum der Burgschänke geklaut worden. „Die haben sogar Kuchen aus dem Tiefkühler mitgenommen“,