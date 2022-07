In der Burg Landeck ist eine Kanone an ihren Ursprungsposition gestellt worden. Zusammen mit Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Klingenmünster hat Jürgen Bilstein, Vorsitzender des Landeckvereins Klingenmünster, die Kanone vergangene Woche an ihren ursprünglichen Platz in der Vorburg gebracht. Das ließ sich entgegen den Erwartungen nicht so einfach realisieren. Schlussendlich bedurfte es nicht nur des maximalen körperlichen Einsatzes der Helfer, es wurde zudem schweres Gerät benötigt. So wurde die Kanone mittels eines sogenannten Spreitzers zunächst aus dem Dreck befreit und gesichert. Danach mussten die nicht mehr ganz so rund laufenden Räder auf Bretter gestellt werden. Mittels Gurten und Schlaufen, sowie unter Zuhilfenahme von Seifenlauge konnte die Kanone dann auf ihren neuen, alten Stammplatz gezogen und mit Eisenschienen fixiert werden.