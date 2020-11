Atomtransport, NPD-Kundgebung, Corona-Kontrollen: In Bad Bergzabern stationierte Bundespolizisten hatten zuletzt viel zu tun, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Sie waren im gesamten Bundesgebiet eingesetzt. Und auch in Frankreich.

Am Mittwoch, 4. November, gab es den bisher größten Einsatz für die Südpfälzer Bundespolizisten in diesem Jahr. Alle verfügbaren Kräfte der Abteilung bewachten den Castortransport von Nordenham zum Atomkraftwerk in Biblis. Der Einsatz verlief demnach ohne größere Probleme. Einige Einsatzkräfte aus Bad Bergzabern hatten nach dem Großeinsatz keine lange Erholungspause. Für sie ging es bereits zwei Tage später ins Saarland, um die Behörden bei der Überwachung der Einhaltung der Corona-Verordnung zu unterstützen. Andere Einheiten mussten am Samstag nach dem Biblis-Einsatz zu einer Versammlung der NPD nach Alzey. Am 12. November ging es für etliche Kräfte aus Bad Bergzabern nach Hessen, um die Rodung des Dannenröder Forsts für den Ausbau der A 49 zu schützen. Zeitgleich waren Südpfälzer Kräfte mit der deutsch-französischen Einheit „Daniel Nivel“ im Einsatz – in der Region Grand Est in Frankreich. Hintergrund war der Jahrestag der Anschläge islamistischer Terroristen in Paris im Jahr 2015.