„Die Bundesehrenpreisträger sind Hüter der deutschen Weinkultur und zugleich Visionäre, die sie in die Zukunft tragen – mit Kreativität, Innovationsgeist und einem tiefen Verständnis für das, was Wein ausmacht: Genuss, Gemeinschaft und die Verbindung zur Heimat“, lobten Ministerialdirektorin Gaby Kirschbaum und Freya von Czettritz, CEO der DLG-Holding, bei der Preisverleihung.

Die Vinification Ludwigshöhe aus Edenkoben ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Ehrung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können. Der Betrieb hatte zuvor eines der besten Gesamtergebnisse in der Bundesweinprämierung der DLG erzielt. Alle Weine mussten sich zuvor bereits durch Erfolge bei der amtlichen Qualitätsweinprüfung und der jeweiligen Gebietsweinprämierung für die Teilnahme an der Bundesweinprämierung qualifizieren.

