Die im Artikel „Die Ruhe nach dem Sturm“ geäußerte Forderung von Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, dass der Transit-Schwerlastverkehr dauerhaft von der B10 weg müsse, hält Ulrich Mohr vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Südpfalz für blauäugig. Selbst wenn es nur um die Zeit des vierspurigen Ausbaus gehe.

Den Transitverkehr von der B10 fernzuhalten, wäre das Letzte, das die rheinland-pfälzische Verkehrspolitik zuzugestehen bereit sein dürfte, ist Mohrs Einschätzung. An der Argumentation des Verkehrsministeriums, dass ein Transit-Durchfahrtverbot rechtlich nicht möglich sei, hegt er Zweifel. Zudem würde ohne den Transitverkehr offensichtlich werden, dass eine Pfälzerwald-Autobahn nicht benötigt werde. „Aber das kann die Landespolitik nicht zulassen. Denn sie will eine Transitachse – ausgerechnet hier“, so Mohr.