Um den Umstieg ihrer Fahrzeugflotte auf Elektromobilität zu erleichtern, erhalten die Südpfalzwerkstatt in Offenbach, der evangelische Diakonissenverein in Bad Bergzabern und ein Projekt in Oberschlettenbach eine Förderung des Umweltbundesministeriums im Rahmen des Programms „Sozial & Mobil“. Dies teilt der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart mit. „Umwelt, Wirtschaft und soziale Aspekte in Einklang zu bringen, ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Im Sinne des Klimaschutzes ist der Flottenaustausch an drei Standorten hier in der Südpfalz daher ein wichtiger Schritt“, betonte Gebhart.

Das Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ hilft unter anderem Seniorenheimen, mobilen Pflegediensten oder Kindertagesstätten dabei, ihre Fahrzeuge umzustellen. „Mehr als 273.000 Fahrzeuge sind derzeit für die Unternehmen und Organisationen im Gesundheits- und Sozialwesen auf deutschen Straßen unterwegs. Bislang wird nur eine kleine Zahl davon elektrisch betrieben“, erläutert Gebhart. Gefördert wird die Beschaffung rein batterieelektrischer Neufahrzeuge und der Aufbau von Ladeinfrastruktur.

Wie das Bundesumweltministerium auf Nachfrage mitteilt, handelt es seich bei dem Projekt in Oberschlettenbach um Thomas Kästner, der als freiberuflicher Gesundheitsmanager und Musiktherapeut Fördergelder für ein Elektrofahrzeug plus Lademöglichkeit bekommt.