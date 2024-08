Im „Lewe, do kammer was erlewe“ ist der heitere Auftakt der 23. Buchlese in Bad Bergzabern. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag.

Traditionell ist die erste Veranstaltung der Buchlese der Mundart gewidmet. Darüber „was mer nit fer meechlich halle duud“ berichtet Norbert Schneider, mehrfacher Gewinner der Mundartwettbewerbe von Bockenheim und Dannstadt, am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, im Weingut Hitziger. Der Eintritt kostet 10 Euro. Klappstühle oder Hocker sollten die Besucher der Lesung im Kurpark mitbringen. Am Sebastian-Kneipp-Platz (bei Regen im Foyer der Edith-Stein-Klinik) gibt es am Samstag, 7. September, ab 15 Uhr Erzählungen und Gedichte zu hören. Der Eintritt ist frei. Der Mönchssaal im Kloster Klingenmünster ist die Kulisse für Pfälzer Märchen, Sagen und Legenden am Dienstag, 10. September, 19 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Renate Becker widmet ihre Lyrik-Lesung am Donnerstag, 19. September, 19 Uhr, in der Stadtmission dem Mond, den Lukas Grimm am Piano zum Leuchten bringt. Eintritt: 6 Euro. Die Nazi verbrannten seine Bücher, in diesem Jahr wäre Erich Kästner 125 Jahre geworden. Seine zeitlos kritisch-satirischen Gedichte und Texten trägt Elke Wöhler-Wischhusen am 24. September, 19 Uhr, im Haus der Familie vor. Eintritt: 6 Euro. Irene Langemann liest am 10. Oktober, 19 Uhr, im Weingut Knöll &Vogel aus ihrem Buch „Das Gedächtnis der Töchter“. In ihrem Romandebüt schildert sie die Chronik einer deutschen Mennoniten-Familie, die versucht, im zaristischen Russland Wurzeln zu schlagen. Eintritt: 10 Euro. Im Restaurant am Deutschen Weintor in Schweigen findet am 15. Oktober, 19 Uhr, eine Lesung über Japan abseits von Klischees statt. Eintritt: 6 Euro.

Musiklese Débussy gewidmet

Die Musiklese am 20. Oktober, 11.30 Uhr, in der Marktkirche ist in diesem Jahr dem französischen Komponisten Claude Débussy gewidmet. Am Flügel spielt Professor Jörg Wischhusen, literarisch begleitet ihn Elke Wöhler-Wischhusen. Der Eintritt ist frei.

Hedi Schulitz liest am 24. Oktober, 19 Uhr, im Café das Neue Herzog aus ihrem Werk „Das Chippendale“. Darin schildert die Autorin, wie sie ein solches Stilmöbel erbt und sich auf die mühsame Suche nach den vormaligen Besitzern begibt. Eintritt: zehn Euro. „Extra-Klasse“ verspricht die Buchlese bei der letzten Veranstaltung in diesem Jahr: einer Musiklese mit dem Jazzclub Wörth und Monika Westphal. Diese präsentieren am 29. Oktober, 19 Uhr, in der Weinkellerei Julius Kimmle in Kapellen-Drusweiler eine Reihe bekannter Filme, in denen Jazz eine ganz wesentliche Rolle spielt. Eintritt: 12 Euro.

Karten

Bei Spiel und Spaß, Königstraße 53, Telefon 06343 5174