Seelische Erste Hilfe nach Unfalltod und Suizid: Eine Einheit im Kreis ist überlastet, eine zweite wartet fast ungenutzt auf Einsätze. Warum? Die Spur führt zu altem Bruch.

„Wenn wir an der Tür klingeln, bricht auf der anderen Seite die Welt zusammen.“ Rudi Götz weiß das. Und er hat es schon viele Male erlebt. Trotzdem tut er es immer wieder. Denn er weiß, ohne ihn und seine Mitstreiter wäre dieser Moment noch unerträglicher. „Wir begleiten Menschen in Ausnahmesituationen und leisten Erste Hilfe für die Seele“, erklärt Götz, der 40 Jahre als Feuerwehrmann arbeitete und 18 Jahre Kreisfeuerwehrinspektor in SÜW war.

19 Ehrenamtliche aus dem Raum Landau und SÜW haben im Herbst 2024 eine Facheinheit für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und Krisenintervention gegründet. Leuchtet auf ihren Handys der Alarm auf, dann bedeutet das, dass jemand bei einem schweren Unfall gestorben ist oder Suizid begangen hat. Wenn die Polizei die Todesnachricht überbringen muss, steht ihnen das Notfallseelsorge-Team zur Seite. Hinzugerufen werden kann es aber zum Beispiel auch bei Gewaltverbrechen, Vermisstensuchen, Unfällen bei großen Veranstaltungen, großen Bränden, plötzlichem Kindstod und anderen akuten seelischen Krisenlagen.

Im Team dabei: Seelsorger, Therapeuten, Rettungskräfte und Co.

Zum Team gehören Rettungskräfte, Polizisten, Psychologen, Familientherapeuten, Pflegekräfte, Seelsorger und Hospizkräfte. Die speziell für PSNV ausgebildeten Mitglieder sind 24/7 in Bereitschaft, tragen einen Meldeempfänger bei sich und können jederzeit über die Leitstelle alarmiert werden. Doch ihr Handy bleibt meist stumm. 2025 wurden sie gerade einmal zu 11 Einsätzen gerufen, nahezu ausschließlich in der Verbandsgemeinde Annweiler, wo die Facheinheit ihren Sitz hat. „Dabei kommen unsere Mitglieder aus dem gesamten Kreis und Landau, und wir stehen auch für das gesamte Gebiet bereit. Wir möchten helfen“, betont die Landauer Psychologin Beate Wimmelsmeier, die ebenfalls zur Teamleitung gehört. Früher hätten die 19 Ehrenamtlichen sich um bis zu 80 Einsätze pro Jahr gekümmert, berichtet Götz, der ebenso wie seine Kollegen auf eine langjährige Erfahrung in der Notfallversorgung zurückblickt.

So sind die Mitglieder neuen PSNV-Teams über die Stadt Landau und den Landkreis SÜW verteilt. Foto: PSNV-Einheit VG Annweiler

Auf der anderen Seite machte der DRK-Kreisverband SÜW erst vor Kurzem darauf aufmerksam, wie sehr seine Gruppe für Psychosoziale Notfallversorgung am Limit sei. Im vergangenen Jahr habe die Gruppe rund 60 Einsätze gehabt, erzählte deren Leiterin Sabine Drescher im Februar gegenüber der RHEINPFALZ. Und die habe sie nur zusammen mit einer Handvoll Ehrenamtlicher zu bewältigen gehabt. Dann hieß es stets, sich abzustimmen, wer gerade greifbar ist und zur Stelle sein kann. Deswegen sucht die Seelsorgerin im Dienste des DRK nach personeller Verstärkung, „damit die Last auf mehr Schultern verteilt werden kann“.

Notfallseelsorge: Bei DRK Personalmangel, bei Annweiler-Team keine Alarmierungen

Wir haben also auf der einen Seite eine DRK-Notfallversorgungseinheit, die zu wenig Personal hat, um die vielen Einsätze zu bewältigen. Und wir haben auf der anderen Seite eine zweite Notfallversorgungseinheit, die personell sehr gut aufgestellt ist, aber so gut wie nie hinzugerufen wird. Klingt paradox? Nun, an dieser Stelle liegt wohl aber auch der Kern des Problems. Denn diese Situation hat eine Vorgeschichte.

Das Team rund um Götz und Wimmelmeier gehörte einst der PSNV-Einheit des DRK-Kreisverbands an – bis es nach internen Überwerfungen 2024 zum Bruch kam. 19 Ehrenamtliche verließen geschlossen das DRK-Team und gründeten unter dem Dach der Verbandsgemeinde Annweiler eine neue Einheit. Bürgermeister Christian Burkhart, selbst früher Polizist, habe sie dabei von Anfang an unterstützt. Die Verbandsgemeinde habe die Trägerschaft übernommen und auch die Schutzausrüstung gestellt. „Im vergangenen Jahr haben wir uns den Verbandsbürgermeistern im Kreis vorgestellt und von diesen die Rückmeldung bekommen, dass wir auch in deren Bereichen tätig werden können“, berichtet Götz. Wieso also alarmiert sie die Leitstelle bislang nur bei Notlagen im Raum Annweiler?

Der Bruch hinter der Alarmierung

Könnte das (unschöne) Auseinandergehen damals der Hintergrund dafür sein? Wir haben bei den Beteiligten nachgefragt. Und gemerkt: Wenn man versucht, dieser Frage nachzugehen, stößt man auf hohe Mauern und gegenseitiges Zuständigkeitenzuschieben.

Stehen seit 2025 bereit und wollen helfen: Das neue PSNV-Team unter Trägerschaft der VG Annweiler: hintere Reihe: Brigitte Pelzer, Holger Müller-Graßer, Rudi Götz, Annika Bernhard, Patricia Wieandt-Szukics; mittlere Reihe: Christoph Junker, Eberhard Ramme, Wolfgang Hoffmann, Anna Cuntz, Beate Wimmelmeier; vordere Reihe: Uschi Hagenbusch, Tanja Schidts, Gabi Nicklis, Ulrike Dietrich; Bürgermeister Christian Burkhart. Nicht auf dem Bild: Gottfried Böhm; Dominik Heid, Silke Kessler, Susanne Lahn und Wilhelm Kwade. Foto: PSNV-Facheinheit VG Annweiler/oho

Nach Informationen der RHEINPFALZ resultierte der damalige Bruch auch aus den Anforderungen, die sich durch das novellierte Katastrophenschutzgesetz ergaben und einige Teammitglieder von einer weiteren Tätigkeit für die Einheit ausgeschlossen hätten. Deswegen übernimmt die Notfallseelsorge im Bereich des Katastrophenschutzes allein die vorhandene PSNV-Einheit des DRK. Der Landkreis, der verpflichtet ist, eine solche Einheit vorzuhalten, setzt „auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband“, wie Sprecherin Marina Mandery auf unsere Anfrage mitteilt. Auch wenn diese bislang noch nicht die geforderte Personalstärke von 18 Kräften hat.

Katastrophenschutz nur beim DRK

Unabhängig vom Katastrophenschutz gibt es aber auch viele andere akute seelische Notlagen, in denen die Einheit unterstützen kann. Aber auch zu diesen würde man nicht hinzugerufen, hört man aus dem Team, das sich zu dem Trägerwechsel entschlossen hatte. Dieser Bereich – wie etwa das Überbringen von Todesnachrichten durch die Polizei – sei ein freiwilliges soziales Angebot des DRK-Kreisverbands, daher sei die Kreisverwaltung hier nicht involviert und könne dazu nichts sagen, heißt es aus dem Kreishaus.

Wobei unsere Anfrage explizit nicht nur an die Kreisverwaltung SÜW gerichtet, sondern auch an Landrat Dietmar Seefeldt adressiert war, da dieser in seiner Funktion auch Präsident des DRK-Kreisverbands und Aufsichtsratsvorsitzender der DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH ist, die die Integrierte Leitstelle Südpfalz betreibt. „Die jeweiligen Aufgabenträger wie Polizei oder Feuerwehr entscheiden in eigener Zuständigkeit und eigenem Ermessen, welche Einheit sie alarmieren lassen“, so Sprecherin Mandery. „Da die zuständige Behörde für die Integrierte Leitstelle Südpfalz die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist, könne man zur Alarmierung keine Angaben machen, da man nicht involviert sei.

Wer alarmiert eigentlich wen?

Das hört sich auf der anderen Seite jedoch ganz anders an: „Wann welche Einheit im Landkreis Südliche Weinstraße alarmiert wird, wird dort eigenverantwortlich entschieden.“ Die Kreisverwaltung Südwestpfalz setze für die Leitstelle lediglich „die Vorgaben der kommunalen Gebietskörperschaften um“.