Die Kirchengemeinde Heiliger Laurentius lädt für Sonntag, 16. August, ab 9.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Herxheim zum Festgottesdienst anlässlich der Brotweihe auf dem Kirchberg ein.

Seit mehr als 350 Jahren wird in Herxheim die Brotweihe jeweils am Sonntag nach dem 10. August begangen und so das Gelübde der vom Tod bedrohten Herxheimer Bevölkerung in der Pestzeit der Jahre 1666/67 erfüllt. Dieses Mal müssen coronabedingt bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Der Brotwagen, der um 12 Uhr ohne weitere Begleitung ins Finsterfeld fährt, wird erst während des Festgottesdienstes auf den Kirchberg gestellt. Brote dürfen nicht direkt auf den Wagen gelegt werden. Sie müssen zudem ausschließlich bei den Bäckereien Blesinger, Kerner und Trauth bestellt werden, da diese alle Brotspenden in Tüten verpackt auf den Wagen legen.

Einbahnstraßen-Regelung ist vorgeschrieben

Die Zufahrt zum Finsterfeld erfolgt durch eine Einbahnstraßen-Regelung, die zwingend vorgeschrieben ist. Die Brote werden nicht verteilt. Besucher können sie stattdessen am Wagen abholen, um möglichst Kontakte zu vermeiden.

Alle Personen, die sich im Finsterfeld einfinden, müssen außerdem die erforderlichen Abstandsregeln einhalten und registriert werden. Um größere Warteschlangen bei der Registrierung zu vermeiden, wird darum gebeten, im Vorfeld das Kontaktformular auszufüllen und zur Brotweihe mitzubringen. Flyer mit allen Angaben und das Kontaktformular liegen in den Kirchen der Pfarrei Hl. Laurentius Herxheim sowie in den Kirchen in Offenbach, Ottersheim, Knittelsheim, Bellheim und Rülzheim zum Mitnehmen aus.