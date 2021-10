Die von Inexio beauftragte Baufirma habe sehr wohl gewusst, wo sie hätte unbeschadet bohren können und wo nicht, reagiert der Annweilerer Werkdirektor Reiner Paul auf unseren Artikel „Pannen-Serie bei Glasfaserausbau“. Aber sie habe die Hinweise der Stadtwerke nicht beachtet und Schäden billigend in Kauf genommen.

In mehreren Gemeinden im Kreis SÜW wurden Straßen und Kanäle bei der Verlegung der Glasfaserleitungen beschädigt. Die beiden Hauptprobleme: über Monate offenstehende und schlecht gesicherte Baugruben sowie „aus Versehen“ Bohrungen in die Kanalisation, was große Wasserschäden verursacht. Der Landkreis hat für den flächendeckenden Breitbandausbau an der Südlichen Weinstraße das saarländische Telekommunikationsunternehmen Inexio beauftragt, dessen beauftragte Baufirmen Mucaj und KHL Kerstholt die Arbeiten ausführen. Wegen der Vielzahl an Beschwerden hatte der Kreis Inexio vor Kurzem zu einem „eindringlichen Gespräch“ gebeten.

Im Tiefbau komme es immer wieder einmal zu Schäden, hatte Inexio-Sprecher Thomas Schommer angeführt und als häufigste Ursache dafür die fehlende oder mangelhafte Dokumentation über die bereits im Boden befindliche Infrastruktur genannt. Für die Schadensfälle im Trifelsland weist Werkdirektor Reiner Paul diese Aussage vehement zurück.

„Kosten für Schäden noch immer nicht beglichen“

Da das von Inexio beauftragte Bauunternehmen bereits 2020 in Stein einen „Riesenschaden“ verursacht habe, schickten die Stadtwerke nun vor jedem Baubeginn eines Streckenabschnitts Mitarbeiter vor Ort, die den Leitungsverlauf erklärten. Meistens werde der genaue Streckenverlauf sogar mit Farbe gekennzeichnet. „Im Falle des Burgenrings war unser Wassermeister zweimal vor Ort, hat den Mitarbeitern dort den genauen Verlauf der Hauptwasserleitung gezeigt und mehrfach darauf hingewiesen, Abstand zur Leitung einzuhalten“, berichtet Paul. Zudem sei der Verlauf der Leitung auch anhand der Hydrantenkappen auf der Straße sichtbar gewesen. „Doch dies wurde von der Firma Mucaj, sei es fahrlässig oder einfach nur unfähig, nicht beachtet und in die Hauptleitung eingebohrt“, ist Paul verärgert.

Auch bei anderen Baustellen, bei denen es zu Schäden kam, wie etwa in Queichhambach, habe es eine genaue Einweisung vor Ort gegeben, „sodass sich der Auftraggeber sicher nicht mit ungenauen Plänen entschuldigen kann“. Die Schäden gingen allein im Annweilerer Raum mittlerweile in einen sechsstelligen Bereich, der immer noch nicht beglichen worden sei. „Es bleibt zu vermuten, dass der Gebührenzahler die Zeche bezahlen muss.“

Verlegeverfahren „billig und untauglich“

Zudem kritisiert Paul das gewählte Verlegeverfahren als untauglich. Die Spülbohrung sei gewählt worden, weil sie deutlich billiger sei als die konventionelle Bauweise, sie sei aufgrund der Vielzahl an Versorgungsleitungen im urbanen Bereich aber auch deutlich gefährlicher, „wie man gesehen hat“. Die Stadtwerke nutzen Spülbohrungen beispielsweise nur für Strecken im freien Gelände ohne weitere Versorgungsleitungen. Pauls Fazit: „Durch die Wahl dieses billigen und untauglichen Verfahrens werden Schäden am öffentlichen Eigentum billigend in Kauf genommen, deren finanzieller Ausgleich fraglich ist und die womöglich der Steuer- und Gebührenzahler ausgleichen muss, während Telekommunikationskonzerne Gewinne privatisieren.“

Bei der Reparatur der vielen Schäden sei den Stadtwerken zudem aufgefallen, dass das Spülbohrverfahren viele Unterspülungen in der Straße verursacht habe. In den Folgejahren könnten diese zu Setzungen des Straßenkörpers oder sonstigen Beschädigungen führen, prognostiziert der Werkdirektor. Die Kosten dafür blieben bei den Kommunen hängen.

Abwägung zwischen Kosten und Sicherheit

Allerdings sieht das Telekommunikationsgesetz, nach dem der Kreis den Auftrag für den Breitbandausbau an Inexio vergeben hat, die Spülbohrung als Verlegungsart vor. Doch dies gelte laut dem Gesetz nur, wenn den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung genügt werde, betont Paul. Es sei eine Abwägungsfrage zwischen dem finanziellen Mehraufwand und etwaigen Schäden. Nach Ansicht von Paul sollte man prüfen, Spülbohrverfahren zumindest in dicht besiedelten Gegenden ganz zu untersagen.