Bald sollen in den 15 Ortsgemeinden und in der Stadt Edenkoben Glasfaserkabel verlegt werden. Am Montag haben die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben dafür einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser unterzeichnet.

Zuvor hatten dies alle Ortsparlamente abgesegnet. Die Firma, die nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren über 250 ländliche Kommunen mit Glasfasernetz versorgt hat, möchte in der Verbandsgemeinde Edenkoben Glasfaser bis in jedes Haus verlegen. Dies wird sie tun, wenn es eine 40-prozentige Nachfrage der Bürger dafür gibt. Der Hausanschluss ist bis kurz vor dem geplanten Ausbaustart in der Gemeinde kostenfrei, danach entstehen Kosten in Höhe von 750 Euro. Informationsveranstaltungen werden folgen. Beim Glasfaseranschluss stehen dann Bandbreiten ab 300 Mbit/s im Download und 150 Mbit/s im Upload zur Verfügung.