Gleich viermal brannte es im vergangenen Monat im Wald um Schweigen-Rechtenbach. Auch bei Wilgartswiesen mussten die Feuerwehrleute vor einer Woche in den Forst ausrücken. In den heißen Sommermonaten herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. Was sollten Naturfreunde beachten?

Aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage liegt die Waldbrandgefahrenstufe in der Südpfalz aktuell bei 3, also im Mittel. Bei hoher und sehr hoher Waldbrandgefahr (Stufe 4 und 5) sollten die Waldgebiete zur eigenen Sicherheit gemieden werden, rät die Feuerwehr. Wer trotzdem durch den Wald schlendern möchte, sollte die Hauptwege nicht verlassen. Der Umgang mit offenem Feuer im Wald ist unabhängig von der Waldbrandgefahrenstufe extrem gefährlich. Deshalb ist im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober das Rauchen, das Grillen und das Zünden von Lagerfeuern untersagt. Darauf weist Kreisfeuerwehrinspekteur Dirk Nerding hin. Es sollte nur auf dafür vorgesehenen Plätzen gegrillt werden. Auch am Waldrand – bis zu einem Abstand von 100 Metern – sind offene Feuer verboten. Himmelslaternen dürfen generell nicht steigen gelassen werden.

In Wäldern und Waldrandgebieten sollten keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen werden. „Dadurch können ausgedehnte Böschungs- und Flächenbrände entstehen“, warnt Nerding. Wegen des Brennglaseffekts dürfen auch keine Glasflaschen oder Glasscherben im Wald zurückgelassen werden. Zudem sei Vorsicht angebracht, wenn man mit motorisierten Fahrzeugen im Wald unterwegs sei. Denn die trockene Bodenvegetation könne sich leicht entzünden. „Die Zufahrtswege zu den Waldgebieten dürfen generell nicht mit Fahrzeugen blockiert werden“, mahnt er. Denn die Waldwege seien Rettungswege für Feuerwehren und Krankenfahrzeuge. Waldbesucher sollten ihr Autos nicht über trockenem Gras parken, denn die heißen Katalysator- und Auspuffanlagen könnten dies leicht entzünden.

Infos

Informationen zu den Waldbrandgefahrenstufen gibt es auf der Website des Deutschen Wetterdienstes www.dwd.de.