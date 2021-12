Den Einwohnern von Eußerthal liegt die Sicherheit ihrer Brücken über den Eußerbach schon immer am Herzen. Das Gewässer durchzieht das Dorf in voller Länge und ist bisweilen schon bedrohlich angeschwollen und so zur Gefahr geworden.

Kürzlich hat eine Überprüfung ergeben, dass zwei der Brücken im Ort nicht mehr als verkehrssicher gelten können. Ihre Geländer entsprechen nicht der Verordnung. Vor allem für Kinder ist die Gefahr groß, auszurutschen und unvermittelt ins Wasser zu stürzen. Nun sollen an den Geländern Senkrechtgitter angebracht werden. Diese Maßnahme kündigte Ortsbürgermeister Reinhard Denny an.

Einer dritten Brücke, die den Bach außerhalb des Dorfs in Richtung Gut Waldeck überquert, fehlten überhaupt die Geländer, sagt Denny. Es handele sich um eine Sandsteinbrücke aus dem 19. Jahrhundert auf freiem Feld, die lediglich über eine 30 Zentimeter hohe Bordsteinkante verfüge. Sie werde nun die längst fälligen Geländer bekommen.

Die Brückenbauarbeiten schlagen ins Geld. Von einer Firma in Siebeldingen liegt ein Angebot vor von rund 13.440 Euro.