Die Brücke an der Mittelmühle in Hainfeld wird einer Hauptprüfung und Tragfähigkeitsberechnung unterzogen. Die Kosten hierfür betragen 2700 Euro. Der Tüv hatte die Brücke im Januar 2017 geprüft und die Zustandsnote 3,1 vergeben, was bedeutet, dass sich das Bauwerk in einem „kritischen Zustand“ befindet. Damit wurden laufende Unterhaltungen erforderlich, aber auch eine alle fünf Jahre stattfindende Prüfung mit Tragfähigkeitsnachweis empfohlen, wie jetzt im Gemeinderat zu erfahren war.

Der Neubau der Brücke war bereits im Haushalt 2020 mit 130.000 Euro eingeplant, allerdings wurde das Vorhaben noch nicht umgesetzt.