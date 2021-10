Bei der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau steht die Weltsparwoche vom 25. bis zum 29. Oktober im Zeichen der Nachhaltigkeit. Für das Einzahlen ihres Ersparten erhalten alle Kinder und Jugendlichen nicht die üblichen Weltspartaggeschenke mit VR-Bank-Logo, sondern Boxen mit Tierfutter. Sie gelten als Eintrittskarte für den Wild- und Wanderpark in Silz. Zudem geht mit jeder ausgegebenen Futterbox ein Beitrag an das Forstrevier in Hinterweidenthal. Dort werden anschließend im Pfälzerwald auf einer Fläche von 1,2 Hektar über 1000 Esskastanien-Setzlinge gepflanzt, teilt die VR-Bank mit.