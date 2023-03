Ein zufällig gefundenes wertvolles Mineral im schönen Impflingen sorgt für Aufregung und zieht die merkwürdigsten Menschen an. Was ist da los? Die Theatergruppe Zweitbesetzung bringt mit dem Stück „Aasgeier über Impflingen“ des Autors Bernd Kietzke Licht ins Dunkel.

Das kleine Weindorf wird überrollt von allerlei abstrusen Begehrlichkeiten. Auch der gewissenlose Geschäftemacher A.A.S. Geier (Holger Kurz) und die aufregende Veronique La Belle (Marisa Kuhn) versuchen, hinter dem Rücken der Dorfbewohner fette Beute zu machen und bezirzen diese nach allen Regeln der Kunst. Vor Ort will Selma von Weitem (Jutta Bieseke-Blesinger), ehemals in Impflingen beheimatet und ihres Zeichens Maklerin, mit ihrem Insider-Wissen einiges an Land ziehen. Ob ihr das gelingt?

Ausgerechnet jetzt ist der gesamte Gemeinderat in den USA und besichtigt Weingüter. Doch die windigen Geschäftemacher haben nicht mit dem Widerstand der Leute gerechnet. Die fleißige Dorflehrerin Anna Grün (Tina Schneider) stemmt sich ihnen entgegen. Auch weil ihr der plötzlich aufgetauchte Marketingmann Florian Sommer (Tim Hilzendegen) ziemlich gut gefällt. Und da ist die junge Forscherin Katharina Stein (Melanie Wedekind), die Verursacherin der ganzen Misere und ebenfalls an Florian interessiert. Das hat sie doch alles gar nicht gewollt. Dafür macht ihr der Winzer und Vorsitzende des Bauernvereins Berti Balz (Michel Kuntz) ziemlich das Leben schwer. Wenn sie das alles nur vorher gewusst hätte.

Skurrile Charaktere

Mit dabei ist auch der gutmütige Gemeindediener Walter Essig (Maik Kuntz), der einen gefüllten Terminkalender hat, frei nach dem Motto: Eile mit Weile und mach Päuschen so oft es geht. Tolerant zeigt er sich nur bedingt. Die Mörzheimer zum Beispiel dürfen zwar durch Impflingen fahren, aber anhalten und aussteigen schon mal gar nicht: Des geht uff gar kenn Fall. Seine Ehefrau Gertrud Essig (Eva Lammering) schnappt bald über wegen ihrem Mann.

Die Hände hält schützend über alle Pfarrer Aloysius Braun (Jan Schowalter). Er versucht ausgleichend auf seine Schäfchen zu wirken und mag seinen sonntäglichen 11-Uhr-Schoppen. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass er den 1.FCK-Schal von der Kanzel herunter schwenkt und den Satan als Bayern-Fan abtut.

Als Souffleur und Denkhilfe agiert Uli Jacken. Für die Bühnengestaltung, Maske und die Aufführungen ist die Theatergruppe als Ganzes zuständig. Das 20. Bühnenjubiläum feiert die Theatergruppe Zweitbesetzung mit diesem Stück im Dorfgemeinschaftshaus in Impflingen. „Eigentlich sind wir schon im 22. Jahr“, so die erste Vorsitzende Tina Schneider, „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht in den letzten zwei Jahren. Aber in diesem Jahr starten wir wieder im neuen alten Glanz.“

Info

Die Aufführungen sind am 24., 25., 31. März am 1. April ab 20 Uhr, Am 26. März ab 18 Uhr. Allerdings sind nur noch wenige Karten für den 31. März bei Tina Schneider zu erhalten unter Telefonnummer: 06341 558851 oder Evi Lammering, Telefon 06341 86765.