In Oberschlettenbach soll es wieder einen Bolzplatz geben. Dieser war vor Jahren einem Spielplatz gewichen. Da die Anlage allerdings in den vergangenen Jahren nicht mehr stark frequentiert wurde, soll das Gelände wieder zum Kicken genutzt werden. Dieser Wunsch sei von den Einwohnern angeregt worden, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informiert wurde. Es werden zwei neue Tore angeschafft und verankert, damit die Kinder dort Fußball spielen können.