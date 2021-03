Das Gesundheitssystem ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens dringend auf Blutspenden angewiesen. Das betont das Deutsche Rote Kreuz. Die Organisation appeliert an die Bevölkerung, weiter Blut zu spenden. Die nächste Gelegenheit ist am kommenden Dienstag in Gossersweiler. Das DRK bittet wegen der Coronapandemie um Terminreservierung im Internet unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gossersweiler oder über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder über die gebührenfreie Hotline des Blutspendedienstes unter Telefon 0800 1194911.

Termin