Trotz der Corona-Pandemie ist die Bereitschaft der Menschen im Landkreis Südliche Weinstraße, ihr Blut zu spenden, 2020 im Vergleich zu 2019 gestiegen. Das teilt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit.

„Es ist eine ganz erfreuliche Nachricht, dass die Bereitschaft zur Blutspende im Landkreis Südliche Weinstraße im Jahr 2020 zu 2019 um 3,6 Prozentpunkte gestiegen ist. Das ist gerade im Pandemie-Jahr 2020 ein tolles Ergebnis“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU), der dem DRK-Kreisverband als Präsident vorsteht. Im vergangenen Jahr hätten umfangreiche Hygienekonzepte ausgearbeitet und umgesetzt werden müssen, um Blutspendetermine möglich zu machen. Was Seefeldt besonders freut: Es haben nicht nur mehr als 7900 Bürger im vergangenen Jahr Blut gespendet, auch die Anzahl der Erstspender hat im Vergleich zu 2019 um 35 Prozentpunkte zugelegt.

„Das zeigt, dass sich in der Pandemielage auch für den Bereich der Blutspende eine große Solidarität entwickelt hat. Wir hoffen, dass das auch 2021 so bleibt, denn viele Patienten sind auf die wichtigen Blutkonserven angewiesen“, so Seefeldt. Er und DRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen See danken ausdrücklich den vielen DRK-Helfern für ihren Einsatz, sie loben aber auch die vielen Spender. „Ohne ihre Bereitschaft wäre diese wichtige Versorgung von Patienten nicht möglich“, so Seefeldt.

See bittet derweil um Entschuldigung für den Ausfall des Blutspendetermins am 12. Januar in Gossersweiler. Das sei bedauerlich. Es sei jedoch aufgrund der Außentemperaturen nicht möglich gewesen, die Berglandhalle auf die notwendige technische Mindesttemperatur von 18 Grad aufzuwärmen. „Das tut uns vor allem für die Blutspender, aber natürlich auch für unsere Helfer sehr leid.“ Der nächste Blutspendetermin in Gossersweiler ist am 30. März