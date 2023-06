Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen Tag lang in eine nachhaltig geplante Dorfzukunft blicken: Dazu besteht am Samstag, 20. August, 11 bis 17 Uhr, in der Kulturscheune Kirrweiler die Gelegenheit.

Die Gemeinde arbeitet an Ideen, um sich den Herausforderungen der Zukunft durch Klimawandel und knappe Ressourcen in den Bereichen Wohnumfeld, Gesundheit und Ernährung, Mobilität und umweltfreundliche