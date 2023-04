Wahrsagen hat nach wie vor seinen Reiz. Das wissen auch die Schwestern Lina und Veronika Schick. Sie führen nicht nur die Leute aus dem Ort hinters Licht, sondern verdienen sich auch den einen oder anderen Euro damit. Im neuesten Bühnenstück „Die zauberhafte Glaskugel“ der Eselsbühne Dörrenbach geht es amüsant zu. Die Komödie in drei Akten von Autorin Beate Irmisch hat am 14. April in der Otterbachhalle Premiere.

Eigentlich wollen die Geschwister Schick endlich ein kleines Häuschen mit weißen Fensterläden und jeweils eigenen Schlafzimmern. Doch das Geld fehlt. Deswegen hausen sie in einem alten Eisenbahnwaggon. Sie versuchen, sich mit selbstgemachten Tinkturen für jedes Zipperlein über Wasser zu halten – mehr schlecht als recht. Nachbar Gregor Hüti (Klaus Scheick) weiß ein Lied davon zu singen. Er möchte die schöne Gerlinde für sich gewinnen, dafür braucht er aber einfach mehr Haare auf dem Kopf. Eine Tinktur mit Hühnermist soll da helfen.

Besser als mit den fragwürdigen Heilmitteln läuft es für die Schwestern mit ihren regelmäßigen Seancen. Die Leute aus der Umgebung haben an den Neuigkeiten Interesse und bezahlen auch dafür. Doch Lina (Helga Kaiser) und Veronika (Sonja Schmitt) haben nicht den siebten Sinn, sondern regelmäßig Briefträger Heini Klein (Andreas Bervar) zu Gast. Ein Blick in die Sammelmappe der Briefe fällt da nicht schwer. Vor allem, wenn Heini sich auf den Weg zur dreifachen Witwe Gerlinde Reinicke (Silke Cebulski) macht, die ihn jeden Morgen bezirzt.

Die Schwestern müssen alles auf eine Karte setzen

Aus den Briefen wissen Lina und Veronika etwa, dass Gerlinde einen Mann übers Heiratsinstitut sucht und dafür 500 Euro bezahlen muss. Oder dass Frau Bürgermeisterin Hilde Gierig (Magdalena Scheick) die Detektei Schlampig beauftragt hat, hinter ihrem Mann herzuschnüffeln. Wieso bezahlt ihr Mann jeden Monat 250 Euro an eine geheime Adresse? Fragen über Fragen.

Einen Strich durch die Rechnung will den Schwestern allerdings der Bürgermeister Helmut Gierig (Ralf Schmitt) machen. Ein Verkauf des Geländes, auf dem ihr Wohnwaggon steht, ist angedacht. Irene von Schön (Marie-Lena Hau) schleicht ums Gelände und verunsichert die Geschwister Schick. Was ist da los? In einem weiteren Brief an den Bürgermeister erfahren sie, dass sie samt ihrem Waggon einem Wellnesshotel weichen sollen. Für die Schwestern gilt es nun, alles auf eine Karte zu setzen – und zu lügen, was das Zeug hält.

Das Stück wurde in Eigenregie des Ensembles auf die Bühne gebracht. Als Souffleur agiert Andreas Geiger, hinter der Bühne sind Viktoria Kirsthaler in der Maske und Günter Schmitt für Bühne und Technik zuständig.

Info

Die Komödie „Die zauberhafte Glaskugel“ der Eselsbühne Dörrenbach wird in der Otterbachhalle in Oberotterbach an folgenden Terminen gespielt: Freitag, 14. April (Premiere); Samstag, 15. April; Samstag, 29. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.