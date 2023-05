Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Trifelsblickhütte bei Gleisweiler ist ein beliebtes Ausflugsziel im Pfälzerwald. Damit das in Zukunft so bleibt, ist angedacht, sie an das Versorgungsnetz anzuschließen. Doch das wäre mit hohen Kosten verbunden. Mit zu hohen?

Durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und ein mit Gas betriebenes Aggregat werden auf der Trifelsblickhütte unter anderem die elektrischen Geräte betrieben, damit dort Gäste mit