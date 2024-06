Die Mädchen und Jungen der Rohrbacher Senioren und Kindertagesstätte Kisenta konnten sich am Mittwoch über einen „Blaulichttag“ freuen. Vor Ort waren Mitglieder der Rohrbacher Feuerwehr und der Landauer Polizei samt ihren Fahrzeugen. Die Kinder hatten auch die Chance, sich einen Krankenwagen von Rettungssanitätern aus Kandel anzuschauen.

Hintergrund der Aktion war, dass die Kleinen mit ihren Betreuern gerade das Thema „Helfer in der Not“ behandeln, wie Anja Jetter gegenüber der RHEINPFALZ erklärte. Nun hätten sie nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen praktischen Einblick erhalten. Die Kleinen lernen bei dem Projekt zum Beispiel, wie man einen Notruf absetzt oder was alles zur Ausrüstung der Rettungssanitäter gehört. Aber auch der eine oder andere Besucher der direkt angegliederten Senioreneinrichtung ließen es sich nicht nehmen, einen Blick in die Fahrzeuge zu werfen.