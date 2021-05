Edenkoben. Die Aktion „Blühende Landschaft“ in der Verbandsgemeinde Edenkoben war erfolgreich. 120 Kilogramm gebietseigenes Saatgut wurden über den neuen Saatgutautomaten ausgegeben. 60.000 Quadratmeter Grün- und Gartenflächen können ebenso erblühen wie 160.000 Quadratmeter an Flächen von Winzern, Landwirten, Jägern und Imkern. Jetzt ist die Verwaltung gespannt auf Fotos der blühenden Flächen, die die Teilnehmer per E-Mail an umwelt@vg-edenkoben.de schicken können. Nach der Sommerpause wird der Automat mit Gehölzsamen-Mischungen neu befüllt, informiert die Verwaltung.

Auch Gleisweiler blüht auf. Wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber mitteilt, haben Christel Herbel-Guth, Ingrid Arnold und Karin Zickler Neupflanzungen an den Baumscheiben in der Badstraße, am Reitschulplatz und am Wappen beim Dorfeingang vorgenommen. Sie ergänzen die Anpflanzungen in den Blumenkästen und an den historischen Wagen. Zudem wurden von Rheinhard Seckinger gespendete Reben in der Kirchstraße, Hauptstraße und am alten Feuerwehrgerätehaus gepflanzt. Nun sucht die Gemeinde noch Blühpaten für die Pflege der Blumen um die Bäume in der Badstraße.