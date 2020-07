220 Kilogramm Saatgutmischungen für 11,6 Hektar Flächen übergab die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben im April an Bürger, die Ortsgemeinden, Gärtner, Landwirte, Winzer und Jäger. Die Samen von Ringelblumen, Wilde Esparsette, wilde Kornblume, Malve, Gemeine Schafgarbe, Wald-Engelwurz, Wiesenklee sowie etwa 40 weitere Blumenarten wurden fleißig ausgebracht. Lange war es trocken und die blühenden Landschaften hatten etwas Startschwierigkeiten. Nun aber holen sie auf – wie Beispiele aus Gommersheim zeigen. Die Teilnehmer der Aktion werden gebeten, die Erfolge bildlich festzuhalten und an die Verwaltung zu übermitteln. Kontakt: Bernhard Bäcker, Telefon 06323 959-137 oder E-Mail an bernhard.baecker@vg-edenkoben.de.