Der Blücher-Rundweg bei Kirrweiler ist mit einem Siegel des bundesweiten Kennzeichnungssystems „Reisen für Alle“ zertifiziert worden. Er erfüllt die Qualitätskriterien geprüfter Barrierefreiheit.

„Reisen für Alle“ ist das bundesweite Kennzeichnungssystem für Barrierefreiheit, 2011 initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Unter dem Motto „Geprüft, Verlässlich, Detailliert“ hilft das Siegel Menschen mit Einschränkungen, bereits vor Reiseeintritt zu prüfen, ob Angebote für sie erlebbar sind und sorgt damit für Sicherheit und Transparenz. Projektträger und Betreiber des Systems ist das Deutsche Seminar für Tourismus in Berlin. Auf der Webseite www.reise-fuer-alle.de finden sich fast 2500 geprüfte Urlaubs- und Ausflugsideen in ganz Deutschland.

Der Biblische Weinpfad in Kirrweiler wurde bereits 2019 als erster zertifizierter barrierefreier Wanderweg in Rheinland-Pfalz mit dem Siegel „Reisen für Alle“ ausgezeichnet. Er war der erste Wanderweg, der sich mit Prüfsiegel „Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“ schmücken dürfte.

Nun wurde auch der Blücher-Rundweg nach den Kriterien der bundesweiten Kennzeichnung „Reisen für Alle“ eingestuft. Danach erfüllt der Rundweg die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“.

Weitere Ruhebänke aufgestellt

Die Daten, die für die Prüfung des Blücher-Rundwegs auf seine Tauglichkeit für Menschen mit Behinderungen notwendig waren, hatte der Projektleiter für barrierefreien Tourismus beim Verein Südliche Weinstraße, Christian Bohr, bereits 2017 erhoben. Das Ganze wurde dann von einer Prüfstelle in Berlin begutachtet. In der Zwischenzeit setzte die Ortsgemeinde Kirrweiler noch einige Anregungen um, mit der die Barrierefreiheit erhöht wurde. So wurden auf dem Blücher-Rundweg in regelmäßigen Abstände zusätzliche Ruhebänke aufgestellt, und auf dem Edelhof-Parkplatz am Ausgangspunkt der Wanderung wurde noch ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung geschaffen. Informationen zur Zertifizierung sowie zum Blücher-Rundweg gibt es im i-Punkt Kirrweiler oder auf www.kirrweiler.de.

Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) wurde in Kirrweiler zum General. Wie es dazu gekommen ist und noch einiges mehr über das Leben und Wirken des Generals erfährt man auf dem historischen Rundweg durch Ort und Gemarkung Kirrweiler. Der fünf Kilometer lange Rundweg führt Richtung Edenkoben durch die Weinberge und später wieder über den Dorfkern zurück an den Ausgangspunkt. Auf zehn Stationen werden der Aufstieg Blüchers und das Gefecht der preußischen Truppen mit den Franzosen am 28. Mai 1794 beschrieben.