In die Frage um die Aufarbeitung der Haltung und Aktivitäten Georg Biundos während der NS-Zeit schaltet sich nun auch der Trifelsverein ein. Der ehemalige Stadtpfarrer und Historiker hatte sich ganz der alten Reichsburg verschrieben. Der heutige Vorsitzende des Vereins versteht den Trifels, den die Nazis zur „nationalen Weihestätte“ aufbauen wollten, heute als Lernort.

Wie geht die Stadt Annweiler mit dem belasteten Erbe einer ihrer bekanntesten Persönlichkeiten um? Diese Frage beschäftigt seit anderthalb Jahren die breite Öffentlichkeit, nachdem eine Monografie von Helmut Schlieger über Georg Biundo den Stein ins Rollen brachte. Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass der evangelische Theologe, der von 1932 bis 1946 Stadtpfarrer Annweilers war, intensive Verstrickungen mit dem NS-Regime hatte. Neben seinem geistlichen Wirken galt Biundos Aufmerksamkeit der Historie, besonders der Trifels lag ihm am Herzen. Er war Leiter des 1933 gegründeten Heimatmuseums, Ideengeber für den Bau der Trifelsstraße, Vorsitzender des Trifelsvereins bis lange nach dem Krieg und Herausgeber zahlreicher Beiträge zur Orts- und Kirchengeschichte, darunter der bis dato letzten Stadtchronik von 1969.

Diese neu aufzulegen, um einen heutigen Blick nicht nur auf die Vergangenheit Biundos, sondern der ganzen Stadt zu richten, schlug Marcus Ehrgott vor anderthalb Jahren beim ersten Treffen der damals gegründeten Biundo-Kommission vor. Nachdem es lange still um die Angelegenheit geworden war, kommt nun wieder Bewegung in die Sache und die Stadt ist gerade in der Terminfindung für eine erneute Kommissionssitzung. Bisher war eine fundierte wissenschaftliche Ausarbeitung zur Person Biundo an der Finanzierungsfrage gescheitert, wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried das Ergebnis aus seinen Kontakten mit der Uni Mainz, wo Biundo lange als Honorarprofessor lehrte, wiedergab. Mehrere Mitglieder der Kommission merkten in diesem Zusammenhang an, dass der Fokus vielmehr auf die gesamte Stadtgeschichte gelegt und die Biundo-Frage darin eingebettet werden sollte. So könnten vielleicht auch eher Sponsoren für das Projekt gewonnen werden.

Die jüngste Stadtchronik stammt aus Feder Biundos

Dies könnte in Form einer neuen Stadtchronik geschehen. Die Ursprungsidee dazu stamme jedoch nicht von ihm, sondern von dem ehemaligen Archivar der Verbandsgemeinde, Historiker Rolf Übel, betont Marcus Ehrgott. Übel habe diese im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum 2019 eingebracht. Da die Stadt dies damals aber nicht gewollt habe, habe der Trifelsverein den sechsten Band seiner wissenschaftlichen Buchreihe dem Thema Stadtrecht aus historischer Sicht gewidmet, berichtet der Vereinsvorsitzende. „Ich habe den Gedanken aufgegriffen, nicht wegen der aktuellen Diskussion, sondern weil ich der Ansicht bin, dass es nach so vielen Jahrzehnten sinnvoll ist, Bestehendes anhand neuer Forschungsergebnisse zu überprüfen und ohnehin die nachfolgenden Jahrzehnte zu dokumentieren“, sagt Ehrgott. Dies würde auch die Gelegenheit bieten, sich mit Georg Biundo – dem Autor der Chronik von 1937, auf der die jüngste Ausgabe basiert – auseinanderzusetzen, findet Ehrgott. Ob schlussendlich eine vollständige neue Chronik entstehen werde oder eine Art Beiträge zur Stadtgeschichte, das müsse man dann sehen.

In dieser Geschichtsbetrachtung komme dem Trifels eine zentrale Rolle zu, findet der Vereinsvorsitzende. Die größte Bedeutung habe die Burg in einer Zeit gehabt, die Jahrhunderte vor den nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts lag. Dann habe die Ruine, zeitweise gar als Steinbruch genutzt, neu aufgebaut ein nationales Monument im Dritten Reich werden sollen. 1945 sei sie letztendlich eine Baustelle gewesen. Mit einigen Veränderungen sei der Trifels danach zum heutigen Stand ausgebaut worden. „Daher wird die Frage, für welche Zeit dieses Bauwerk überhaupt steht, immer sehr differenziert beantwortet werden müssen“, hält Ehrgott fest.

Trifelsverein organisiert zwei Vorträge zu NS-Zeit

Für ihn stellt der Trifels daher einen Lernort dar. Mit Vorträgen, Büchern und anderen Aktionen möchte er den Zugang zur Geschichte öffnen. Aus diesem Grund blicke er auch bereits gespannt auf den Abend mit Bernd Posselt am Donnerstag, 29. Februar, 19 Uhr, im Hohenstaufensaal. Der Trifelsverein habe den Vorsitzenden der Paneuropa-Union Deutschland für einen Vortrag unter dem Titel „Vom alten Reich zum neuen Europa“ gewinnen können, der eine historisch fundierte Absage an jede Form von Nationalismus sein werde. In seinem Vortrag werde er den Bogen vom Heiligen Römischen Reich bis in die Gegenwart spannen und dabei Geschichte und Gegenwart reflektieren, kündigt Ehrgott an. „Ich kenne wenige, die historisch so belesen sind und gleichzeitig über die Erfahrung von 50 Jahren persönlicher Begegnungen auf europäischer Ebene verfügen.“ So war Posselt engster Mitarbeiter des österreichischen Kaisersohnes Otto von Habsburg, EU-Abgeordneter und ist oberster politischer Repräsentant der Sudetendeutschen Volksgruppe.

Für den 14. Mai, 19.30 Uhr, organisiert der Trifelsverein einen weiteren Abend im Hohenstaufensaal, der die Zeit des Nationalsozialismus beleuchtet – und zwar anhand des Lebenswegs und des Schicksals von Opfern jenes Regimes. Die Lesung von Bestseller-Autor Tim Pröse werde eine „Hommage an Sophie Scholl“. Tim Pröse hatte über Jahre engen Kontakt zur Schwester der Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“ und dokumentierte diese Begegnung in seinem Buch „Jahrhundertzeugen“. „Ich halte es für unheimlich wichtig, dass jetzt diejenigen zu Wort kommen, die den Zeitzeugen noch begegneten. Denn von ihnen können immer weniger selbst berichten“, hält Ehrgott fest. Für den Folgetag hat der Trifelsverein einen Vortrag Pröses in Landau zu Anne Frank organisiert, der Ort steht noch nicht fest. Der Autor war mit ihrem Cousin Buddy Elias 2009 in der KZ-Gedenkstätte in Bergen-Belsen.

Info

www.trifelsverein.de; Rückfragen per E-Mail an info@trifelsverein.de