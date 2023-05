Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich lasse die nicht auf unser Grundstück.“ Gerda Kopp hat ihre Haltung klar gemacht. Die Kreisverwaltung will die Feuersalamander, die in ihrem Garten leben, in den Wald umsiedeln. Die Annweilererin hat Angst, dass die Tiere den Umzug nicht überleben. Finden Behörde und Familie eine Einigung?

Seit sieben Jahren lebt eine Feuersalamander-Gruppe in der stillgelegten Klärgrube von Familie Kopp. Scheinbar gefällt es den seltenen Lurchen in dem Matschloch ganz gut, denn jedes