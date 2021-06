Generalvikar Andreas Sturm, Vertreter des erkrankten Speyer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann, besucht am Freitag, 2. Juli, die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Landau, um mit haupt- und ehrenamtlichen Vertretern der Gemeinde über die Corona-Auswirkungen zu sprechen. Das hat die Pfarrgemeinde mitgeteilt. Sturm wird demnach verschiedene Initiativen kennenlernen, die in der Coronazeit in der Pfarrei entstanden sind. Unter anderem wird er Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt und Schöpfung treffen, die im vergangenen Jahr, auch in Kooperation mit der Universität Landau, verschiedene Projekte auf den Weg gebracht haben. Anschließend ist eine Begegnung mit dem Streamingdienst der Pfarrei in der Marienkirche geplant– seit März 2020 werden alle Sonntagsgottesdienste live gesendet. Hinter dieser neuen Form der Seelsorge steht ein Team, das über seine Arbeit berichten wird. Um 18 Uhr gibt es in der Marienkirche eine Eucharistiefeier. Zu diesem Gottesdienst sind alle Bürger eingeladen. Notwendig ist jedoch eine Anmeldung unter www.kirchelandau.de/tickets. Nach dem Gottesdienst wird Sturm unter anderem über Möglichkeiten zukünftiger Seelsorge sprechen.