Im Baugebiet „Eulbusch III“ gehen die Erschließungsarbeiten zügig voran. Derzeit werden die Straßen hergestellt. Das teilt die Ortsgemeinde mit.

In dem Gebiet am nördlichen Ortsrand entstehen 55 Bauplätze. Unter anderem sind vier Gebäude mit je sechs Eigentumswohnungen vorgesehen, ansonsten in erster Linie Einfamilien- und Doppelhäuser.

Zur Wärmeversorgung wird das Konzept der „kalten Nahwärme“ umgesetzt. Statt fossiler Brennstoffe wird dabei die Erdwärme genutzt. Mit einer Pumpe wird Wasser gefördert, das eine Temperatur von fünf bis zehn Grad hat, und dann über ein Leitungssystem zu den Häusern geführt wird. Dort wird die Wärme verdichtet, so dass damit geheizt werden kann. Im Sommer kann die Sole für die Gebäudekühlung verwendet werden. Alle Grundstücke der Ortsgemeinde und die beiden Mehrfamilienhäuser werden an dieses Netz angeschlossen. Für Privateigentümer ist es eine Option. Auskünfte dazu erteilen die Pfalzwerke. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen werden.