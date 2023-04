Die Biotonne wird im Landkreis SÜW bislang die Hälfte des Jahres wöchentlich geleert. Das wird sich ab Mai ändern, was unter anderem mit dem Thema Fehlwürfen zu tun hat.

Der Landkreis SÜW beschloss 2021 einige Änderungen, die dazu führen sollten, die Menge an organischen Abfällen in der Restmülltonne zu minimieren. Die Behörde senkte damals die Gebühren für die 60 und 120 Liter fassenden Biotonnen. Außerdem wurden sie an sechs statt zuvor vier Monaten im Jahr wöchentlich geleert. Laut Kreissprecherin Marina Mandery sollten die Haushalte durch die ausgeweiteten Abfuhrzeiten und die Gebührensenkung dazu animiert werden, sich eine grüne Tonne anzuschaffen oder mit einem größeren Gefäß anzufreunden, weil darin auch krautige Gartenabfälle Platz finden sowie Rasenschnitt und Laub. Und siehe da: Die Marketing-Strategie ging auf.

Waren Ende Januar 2021 bereits 1500 Biotonnen mit einem Volumen von 120 Liter im Umlauf, wurden Ende des selben Jahres rund 3300 Stück gezählt. Auch die Gefäße mit einem Fassungsvermögen von 80 und 240 Liter wurden stärker nachgefragt. Wobei unter dem Strich „nur“ knapp 900 neue Biotonnen registriert wurden. Demnach gab es mehr Wechsel auf größere Behälter als Neubestellungen. „Derartig hohe Anzahlen von Veränderungen hatte es im Bioabfallbereich aber seit Einführung der getrennten Monotonnen für Bio und Restmüll im Jahr 2002 noch nicht gegeben.“

Pandemie beeinflusst Zahlen

Der positive Nebeneffekt: Es wurde mehr Biomüll entsorgt, die Menge stieg von rund 9200 Tonnen im Jahr 2020 auf 9800 Tonnen im Jahr 2022. Laut Mandery etspricht diese Menge die Ladung von 362 Lastwagen. Zeitgleich fiel weniger Restmüll an, im Jahr 2022 rund 750 Tonnen weniger als im Vorjahr. Den Sperrmüll und den an die beiden Wertstoffwirtschaftzentren des Landkreises gelieferten Restmüll dazugerechnet, wurden vergangenes Jahr rund 16.740 Tonnen Restmüll zum Müllheizkraftwerk nach Pirmasens gefahren. Die Verantwortliche vermuten, dass die Werte ohne Pandemie und die monatelangen Lockdown-Phasen geringer gewesen wären. Waren die Menschen doch länger zu Hause. Die Zeit nutzten viele zum Aufräumen und warfen mehr Sachen weg. Wobei auch der Konsumrückgang die Zahlen beeinflusste.

In Sachen Abfälle lag das Pro-Kopf-Aufkommen im Landkreis SÜW im Jahr 2022 bei etwa 147 Kilogramm, teilt Marina Mandery mit. 2021 waren es noch knapp 161 Kilogramm, 2017 lag der Wert bei 151 Kilogramm. Wie die Kreissprecherin anmerkt, müsste bei all dem jedoch berücksichtigt werden, dass der Landkreis mehr Einwohner hat als noch vor sechs Jahren, und zwar rund 2700.

Was die zusätzlichen Abfuhrtermine kosten

Nun erhofft sich der Landkreis die gleichen Effekte nach seiner, von Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) angeregten Entscheidung, mehr Abfuhrtermine anzubieten. Folglich gilt der wöchentliche Rhythmus künftig von Mai bis einschließlich November, ohne dass die Kreisbürger höhere Gebühren zahlen müssten. Der Landkreis kommt für die zusätzlichen Kosten auf, für die durchschnittlich 44.000 Euro. Faktisch handelt es sich dabei um die Preise von „vor sieben Jahren“, teilt Marina Mandery mit. Das Unternehmen Remondis stelle die zusätzlichen Abfuhren zum gleichen Preis in Rechnung, wie er 2016 angeboten worden sei. „Hintergrund ist unter anderem auch, dass sonst niemand die wöchentliche Abfuhr im Mai anbietet und die Fahrzeuge entsprechend für den Einsatz in SÜW verfügbar sind“, heißt es aus dem Kreishaus.

Rolf Mäckel, Werkleiter des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft (EWW), betont: „Wenn man die überschaubaren Gebühren für eine Biotonne – weniger als vier beziehungsweise fünf Euro monatlich je nach Gefäßgröße – den tatsächlichen Kosten für eine Anfahrt zu den Grünabfallannahmestellen gegenüberstellt, inklusive Arbeitsaufwand und gegebenenfalls verschmutztem Kofferraum, lohnt sich eine Biotonne allein schon deswegen, dass man sich damit die eine oder andere Anfahrt zur Grünabfallannahmestelle spart. Landrat Seefeldt ergänzt: „Wir wollen damit weitere verbesserte Bedingungen dafür schaffen, organische Abfälle einer Wiederverwertung zum Beispiel als Kompost, Erde oder Kultursubstrat zuzuführen.“

Was kostet die Biotonne?

Gleichzeitig könne der Restmüll weiter von Fremdstoffen entfrachtet werden, was den Bürgern zugutekäme. Denn je mehr Bioabfälle im Restmüll und somit in der Verbrennungsanlage lande, desto mehr Kosten fallen an, welche höhere Müllgebühren nach sich ziehen könnten. Durch den Biomüll könne zudem Energie gewonnen werden. Und: Anders als bei der Eigenkompostierung können neben Gemüse-, Obst- und Speiseresten sowie Eier- und Nussschalen, Südfrüchten, Küchenpapier, Schnittblumen und Zimmerpflanzen auch Fleisch- oder Fischreste und erkrankte Pflanzenteile in die grüne Tonne, weshalb der Kreis für die Biotonne wirbt, die je nach Größe monatlich zwischen 3,70 Euro und 9,70 Euro kostet. Etwa 70 Prozent der Haushalte im Kreis haben solch eine auf ihrem Grundstück.

Dadurch, dass die Änderung nach der Veröffentlichung des Müllkalenders beschlossen wurde, sind darin die zusätzlichen Abfuhrtermine für den Monat Mai nicht verarbeitet. Kreissprecherin Jennifer Back betont: „Die Biotonnen werden an denselben Tagen wie die Restmülltonnen geleert. Ab Mai können Biotonnen also auch zu den Terminen herausgestellt werden, bei denen im Abfuhrkalender ein grau hinterlegtes R steht.“

Info

Fragen können per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de gesendet werden.