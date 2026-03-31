Der Biomüll wird im Landkreis Südliche Weinstraße ab 1. April bis einschließlich November wieder jede Woche geleert. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben mehr als 80 Prozent der Bürger eine grüne Tonne. Die monatlichen Gebühren betragen für die 60 Liter fassende „Standardtonne“ 3,80 Euro. Wichtig sei, dass keine Plastiktüten in der Biotonne landeten, so die Verwaltung. Damit soll es gelingen, dass der biologische Abfall zu hochwertigem Kompost wird. Auch werden mit Bioabfall neue Technologien entwickelt, erprobt und angewendet: Bioabfallvergärung, Erzeugung von Gas aus Bioabfällen zur Verwendung in Wärmenetzen oder auch zur Stromerzeugung. Ein Teil der Bioabfälle aus dem Kreis SÜW wird bereits heute in einer solchen Anlage im benachbarten Kreis Germersheim verwertet. Fragen beantwortet der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de oder unter Telefon 06341 940440.