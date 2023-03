Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als die Landauerin Michaela Fohmann damit begann, hochwertige Tiernahrung herzustellen, war diese zunächst nur für ihren eigenen Hund gedacht. Mit ihrem Unternehmen Terra Pura ist daraus etwas Großes geworden. Seit 16 Jahren ist ihr Bio-Futter gefragt. Sogar in Japan. Warum will sie jetzt zurück in ihren alten Job?

Michaela Fohmann ist Tierheilpraktikerin. Mit 61 Jahren will sie jetzt noch mal zurück in diesen Job, dank dem sie sich einen Traum verwirklicht hatte. Eine gute Idee, eine eigenes Unternehmen,