Die städtische Gesellschaft Trifels Gas will den Stadtteil Bindersbach an das Gasnetz anschließen. Der Stadtrat Annweiler steht einstimmig hinter dem Projekt. Das Unternehmen hatte die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens prüfen lassen. Demnach müssten 38 der 145 Haushalte mitmachen. Bei einer Befragung hatten 36 Haushalte Zusagen signalisiert. Zudem sind bereits das Kurhaus Trifels und der Motorsportclub mit im Boot, wie Geschäftsführer Sven Dausch berichtete. Verlegt werden müssen dafür Leitungen auf einer Länge von 1,7 Kilometern, was 307.000 Euro kosten soll. Der erste Bauabschnitt soll im April 2021 angegangen werden, wenn auch Inexio Glasfaserkabel verlegt. Er führt von der Minigolf-Anlage im Kurpark bis zum Kurhaus entlang des Feldwegs, der auch als Wanderweg genutzt wird und dafür gesperrt werden muss. Dausch rechnet mit zweieinhalb Wochen Bauzeit. Danach ist der Abschnitt vom Kurhaus bis zur Rehbergstraße dran, zum Schluss die Rehbergstraße. Die Arbeiten sollen mit den dortigen Straßenerneuerungsarbeiten der Stadt verbunden werden.