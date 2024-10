Die Deutsche Post liefert zuverlässig aus, sagt die Bundesnetzagentur. Ein Walsheimer sieht das anders. Zwei Wochen lang bekommt er keine Briefe – ein existenzielles Problem.

Die Menge an verschickten Briefen geht schon seit Jahren deutlich zurück. Trotzdem haben die Papiere, die im Umschlag in die Briefkästen flattern, nach wie vor ihre Wichtigkeit. Für manch einen sind sie sogar von existenzieller Bedeutung. Zu diesem Personenkreis zählt Wolfgang Schwenken. Er wohnt in Walsheim und ist selbstständiger Heizungs- und Sanitärinstallateur. Tag für Tag öffnet er die Klappe seines Briefkastens und findet darin stets dasselbe vor: gähnende Leere. Seit zwei Wochen sei das schon so, erzählt er. Bekannte aus Böchingen und Knöringen hätten ihm erzählt, dass auch dort keine Briefe mehr zugestellt würden. Und auch in Edesheim gab es jüngst Zustellungsprobleme. „Ich bin aber darauf angewiesen, dass ich Post bekomme.“ Denn Schwenken dürfte einer der wenigen sein, die sich freuen, wenn Rechnungen eintrudeln.

Ohne die, erklärt der Handwerker, bekommt er nämlich kein Geld. „Ich kann seit zwei Wochen keine Rechnungen mehr schreiben“, klagt Schwenken. Denn das Material für seine Baustellen kauft er im Großhandel. Die Rechnungen dafür bekommt er postalisch. Erst wenn er weiß, was Rohre, Ventile und Co. gekostet haben, kann er seinen Kunden deren Preis samt Aufschlag für seine Arbeit in Rechnung stellen. Weil er keine Briefe mehr zugestellt bekommt, bleibt er also auf den Kosten für das Material sitzen. Zumal auch die Großhändler nicht ewig darauf warten werden, dass Schwenken die Rechnungen begleicht.

Dass seit vorletztem Donnerstag kein Brief mehr bei ihm angekommen ist, hat Schwenken der Deutschen Post bereits mitgeteilt. Mehrfach habe er angerufen. Über Umwege sei er vor einigen Tagen beim Produktmanagement in Bonn gelandet. Der Mitarbeiter habe ihm zugesichert, dass der Fall geprüft und jemand sich bei ihm melden werde. „Auf den Rückruf warte ich bis heute“, schimpft Schwenken. „Im Gesetz steht, dass die Post innerhalb von drei Tagen zugestellt werden muss“, sagt der Handwerker. „Ich bin kurz vor dem Explodieren.“