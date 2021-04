Seit knapp einem Monat heißt es „Testen für alle“ im Kurpfalzsaal in Edenkoben. Über 3000 Tests haben 55 ehrenamtliche Helfer seit 13. März durchgeführt. Alle 280 Sekunden ein Test, das war der Anfang. Mittlerweile wird im Testzentrum alle 50 Sekunden getestet. Bis auf drei Ausnahmen lautete das Ergebnis: negativ.

Insbesondere an Ostern wurde das Angebot sehr gut angenommen, wie Andre Duffner vom Deutschen Roten Kreuz berichtet, heißt es in einer Mitteilung der Verbandsgemeinde. An Karfreitag wurden fast 200 Probanden getestet, an Ostersamstag waren es 500 Personen. Überhaupt steige die Nachfrage nach den Schnelltests zunehmend, das führe trotz des kontinuierlichen Ausbaus der Testkapazitäten zu einer teilweisen Auslastung des Testzentrums und damit auch zu längeren Wartezeiten, so Duffner. Um das künftig zu vermeiden, wurden die Öffnungszeiten erweitert. Seit Ostern ist das Testzentrum täglich geöffnet.

Duffner berichtet von positiven Rückmeldungen der Bürger über das Testcenter. An die eigenen Grenzen gingen viele Helfer, wenn sie an Tagen mit vielen Testwilligen in Vollschutz einen Abstrich nach dem anderen machen. Für Unmut und Unverständnis sorge ab und an bei manchen Bürger die Vorgabe des Landes, nur symptomfreie Besucher zu testen.

