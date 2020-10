Die Forderung der Anrainerkommunen nach einem vierspurigen Basistunnel für den Ausbau des B-10-Tunnelabschnitt bei Annweiler bezeichnet die Bürgerinitiative Queichtal als „antiquiert“. Damit würde die Klimakrise weiter angefeuert, schreibt Vorstandsmitglied Werner Schreiner in einer Stellungnahme zu unserem Artikel „Komplettentlastung für alle Anrainer“ in der Montagsausgabe.

„Während sich die Fridays-for-Future-Bewegung für umfassende und schnelle Klimaschutzmaßnahmen einsetzt, fordert die Oma- und Opa-Generation aus den Annweilerer Vororten im grotesken Einklang mit der parteipolitischen Betonlobby aus der Südwestpfalz das glatte Gegenteil“, findet der Wernersberger.

Jeglicher vierspurige Ausbau, auch in Form eines Basistunnels, sorge dafür, dass die Verkehrsmenge im Queichtal extrem anwachsen werde, sagen die Ausbaukritiker. Es werde prognostiziert, dass sich das allgemeine Verkehrsaufkommen verdoppele, das Lkw-Aufkommen verdreifache. Trotz Basistunnel werde sich diese „Verkehrslawine“ immer noch über 35 Kilometer offen durch den Pfälzerwald wälzen. „Aus den ambitionierten Queichhambacher Tunnelgräbern werden Totengräbern für die Region“, schreibt Schreiber in markigen Worten.

Die BI Queichtal fordert eine „unverzügliche Abkehr von der bisherigen hochgradig klima- und umweltschädlichen Verkehrspolitik“. Das Land mit dem dichtesten Straßennetz Europas brauche keine weiteren neuen Straßen, sondern klimaverträgliche Verkehrskonzepte, die den Rad-, Bus- und Schienenverkehr fördern. Die BI Queichtal will, dass das zweite Gleis auf der Queichtalstrecke wiederaufgebaut wird, dass die Strecke durchgehend elektrifiziert wird, dass die Zugtaktung verdichtet wird und die Busanbindung in die Fläche optimiert wird. Zudem sollten begleitend Radschnellwege entlang der Hauptverkehrsachsen errichtet werden. „Dies wären zukunftsfähige und effektive Maßnahmen, mit denen in der Region eine nachhaltige und klimaschützende Mobilität bereits für einen Bruchteil der B-10-Ausbaukosten zu haben wäre“, findet Vorstandsmitglied Schreiner.