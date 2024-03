Die Gemeinde Rhodt braucht mehr Geld für neue Projekte. Auch deshalb werden manche Bürger mehr Steuern bezahlen. Andere haben eine eigene Lösung, um neue Abgaben zu umgehen.

Die Aufruhr in Rhodt war groß, als sich die Mandatsträger erstmals mit dem Thema Bettensteuer beschäftigten. Dahinter verbirgt sich die Idee, eine neue Einnahmequelle zu erschließen und damit die Grundsteuer unberührt zu belassen. Die Beherbergungsbetriebe sollten etwas auf die Übernachtungspreise aufschlagen und die dadurch erzielten Mehreinnahmen an die Gemeinde abführen. Demzufolge würden sich Touristen stärker finanziell an die Dorfentwicklung beteiligen, ohne dass sie es mitbekommen.

Die finanzielle Not ist landauf landab groß. Gerade wenn in Dörfern wie in Rhodt der Bau einer neuen Kita finanziert werden muss. Mit geschätzten Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro ist das Projekt so teuer, dass sich die Gemeinde strecken muss, um es zu realisieren. Davon ab gesehen dass auch andere Vorhaben finanziert werden müssen. Es ist also nicht einzig der Kita-Neubau, betont Ortschef Armin Pister.

Welcher Vorschlag auf dem Tisch liegt

Dass die Betreiber von Pensionen und Ferienwohnungen solch eine Neuerung kritisch sehen, war zu erwarten. Gerade weil zur selben Zeit der Bund die endgültige Rückkehr zur erhöhten Mehrwertsteuer für Gastronomie und Hotellerie beschloss und das Gastgewerbe weitere Einbußen fürchtete. Nun aber bahnt sich eine Lösung an, um eine neue Steuer zu umgehen.

So schlagen die Beherbergungsbetriebe vor, sich auf freiwillige Basis finanziell an dem Kita-Neubau zu beteiligen. Die Rede ist von ein Euro pro Bett und pro Nacht. Das berichtet Katrin Schilling vom Weingut Anlag-Nichterlein, das als Betreiber eines Gästehauses auch von der Neuerung betroffen ist. Gelten soll das derzeit für zusammengerechnet 350 von fast 400 Betten im Ort. „Den Betrieben ist es dann selbst überlassen, ob sie die Übernachtungspreise erhöhen oder einen Teil ihres Umsatzes abschöpfen, um diesen freiwilligen Beitrag zu leisten“, erklärt Schilling stellvertretend für ihre Branche.

Zwei Fragen werden geklärt

Auf diesem Weg würden jährlich um die 45.000 Euro zusammenkommen, die nach Angaben von Armin Pister über den Förderverein der Kita der Gemeinde zugutekommen sollen. Ob dieser Kompromiss aus steuerrechtlichen Gründen möglich ist, wird geklärt. Auch die Frage, ob die Gemeinde mit solchen freiwilligen Leistungen im Haushalt abbilden beziehungsweise arbeiten darf oder doch von der Aufsichtsbehörde beanstandet werden könnte.

Der Ortschef kann der Idee jedenfalls etwas Gutes abgewinnen, weil die Betriebe sich offen dafür zeigen, sich stärker finanziell am Gemeinwohl zu beteiligen. Das habe eine andere Bedeutung, sei also höher zu bewerten als eine Bettensteuer. Entschieden wird wohl bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates im Zuge der Haushaltsdebatte am 19. März. Die erste Abgabe könnte dann im Sommer geleistet werden.

Wer höhere Steuern bezahlen muss

Bereits festgelegt wurde, in einem anderen Bereich die Steuern zu erhöhen. Menschen, die ihren Zweitwohnsitz in Rhodt haben, weil sie beispielsweise nur die Ferienzeit im Ort verbringen, werden an Steuern künftig 15 statt wie bisher 12 Prozent der Nettokaltmiete an die Gemeinde abtreten. Laut Armin Pister wird die Gemeinde dadurch 7500 statt wie bisher 6000 Euro über diese Zweitwohnsitzsteuer einnehmen.

Herrchen und Frauchen werden auch tiefer in die Tasche greifen, weil die Hundesteuer ebenso erhöht wurde. Für den ersten Hund betragen die Steuern jährlich 90 Euro (bisher 61 Euro), der zweite 120 Euro (102 Euro), jeder weitere schlägt mit 180 Euro zu Buche und ist damit jährlich rund 50 Euro teurer. Die Mehreinnahmen beziffert Pister auf rund 2380 Euro.