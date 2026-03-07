Im Keller des Gymnasiums in Bad Bergzabern besteht Handlungsbedarf. Auch eine Treppe muss erneuert werden. Streusalz hat das Betonwerk zu stark angegriffen.

Der Raum an sich ist unspektakulär. Er ist betoniert, damit grau und öde, wie man sich den Keller eines 70er-Jahre-Baus vorstellen kann. Spannend wird die Geschichte, weil sich diese als Lager genutzte Fläche zum Teil unter dem Pausenhof des Gymnasiums in Bad Bergzabern befindet. Und weil dort ein Bautechniker der Kreisverwaltung SÜW Ende vergangenen Jahres bei einem Rundgang Schäden entdeckte, die frühestmöglichst behoben werden müssen. Es war ein Zufallsfund, der im Nachhinein aber wichtig war, um Gefahren für die Schulgemeinschaft zu vermeiden.

Nach Angaben der Kreisverwaltung SÜW ist der Beton an der Decke und an den Unterzügen abgeplatzt. Unterzüge sind tragende Bauelemente, die unterhalb einer Decke angeordnet sind, um Lasten aufzunehmen und abzuleiten. Die dadurch freiliegende Bewehrung zeige bereits deutliche Rostschäden.

Auf Anordnung eines Statikers wurde die Kellerdecke mit Schwerlastsprießen abgestützt und gesichert. „Die Schäden müssen umfassend instandgesetzt werden, eine umfangreiche Betonsanierung mit statischer Ertüchtigung ist notwendig“, heißt es. Weil das kein Zustand ist, der abgewartet werden könne, hat der Kreisausschuss nun außerplanmäßige Mittel in Höhe von 140.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um die Sanierung angehen zu können.

Blick auf die Betontreppe, die durch eine Stahltreppe ersetzt werden soll. Foto: Ali Reza Houshami

In diesen Kosten enthalten sind allerdings auch die Erneuerung der benachbarten Treppe, die von der Lessingstraße kommend zum Pausenhof beziehungsweise ins Foyer des Schulgebäudes führt. Kurios: Die Schäden, die sich an dem betonierten Bauwerk bemerkbar machen, rühren laut Kreisverwaltung daher, dass dort jahrzehntelang mit Tausalz gestreut wurde. Dieses Streusalz habe die Armierung beschädigt. Eine neue Stahltreppe soll dauerhaft für Sicherheit sorgen. Sie ist auch ein ausgewiesener Fluchtweg.

Die Arbeiten sollen in den Ferien vorgenommen werden, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen.